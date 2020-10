Pfizer taotleb novembris oma koroonavaktsiinile kasutusluba

See tähendab, et Ühendriikidel võib aasta lõpuks olla heaks kiidetud kaks koroonaviiruse vaktsiini, kuivõrd 25. novembriks taotleb oma vaktsiinile heakskiitu ka biotehnoloogiafirma Moderna.

Pfizer ja Modern, mis saavad mõlemad USA valitsuse rahastust, alustasid kolmanda etapi kliinilisi uuringuid juuli lõpus ja on mõlemad alustanud vaktsiini masstootmist. Eesmärgiks on pakkuda Ühendriikidele juba aasta lõpuks kümneid miljoneid doose.

«Ma olen varemgi öelnud: me tegutseme teaduse kiirusel. See tähendab, et me võime teada saada, kas meie vaktsiin on tõhus või mitte oktoobri lõpuks,» ütles ta.