USA valmistub valimiskaoseks

Ameerika Ühendriikides räägitakse tänavu tõsiselt sellest, mis juhtub siis, kui president Donald Trump keeldub võimu üle andmast või postihääletuse ebatavaliselt suure osakaalu tõttu tekib tõrkeid valimiste võitja väljakuulutamisel. Paljud tavakodanikud on otsustanud, et kõige targem on ennast juba varakult tulirelvaga varustada.