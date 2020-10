Ülemkogu kandis mitmeid koroonakaotusi

Ülevaate vaktsiiniarendustest, millele ELi maad kollektiivse eelbroneeringu tegid, pidanuks andma Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Paraku selgus kohe ülemkogu alguses, et ka üks tema alluv on nakatunud, mistap komisjoni president lahkus tippkohtumise laua tagant ja jäi karantiini.

«Meil ei ole tegelikult väga palju komisjoni poolt infot vaktsiinide hetkeseisust, sest põhimõtteliselt von der Leyen ei saanudki oma tööd ülemkogus alustada. See minek oli kohe,» rääkis peaminister Jüri Ratas eile Postimehele. «Hea ametikaaslane Sanna Marin läks samuti eneseisolatsiooni täna (eile – toim), kui kuulis, et on puutunud kokku Covidi-haigega.»