Poola uus loomakaitseseadus ajas farmerid tänavatele

Septembri lõpus hääletati seadus «Viis loomadele» seimis 77-protsendilise toetusega järgmisesse etappi.

Seaduse jõustumisel liituks Poola karusnahatootmise keelanud riikide grupiga, kuhu kuuluvad Austria, Horvaatia, Tšehhi, Luksemburg, Põhja-Makedoonia, Serbia, Sloveenia ja Ühendkuningriik. Peatset keelustamist on oodata ka Prantsusmaal, kes soovib vabaneda karusnahast 2025. aastaks.

Seaduse ühe uuendusena on kavandatud luua inspektsioon, mis ainsana oleks volitatud otsustama loomaaretuse meetodite üle. Aretajatel on aega 2022. aastani, et oma tegevus uute nõudmistega vastavusse viia.

Organisatsioonid nagu Viva Poland ja Otwarte Klatki on aastate jooksul teinud tööd selle nimel, et seadus lõpuks läbirääkimisteni jõuaks. Samuti on PETA kaudu allkirja andnud 90 000 isikut, kes sooviksid karusloomakasvatamise Poolas lõpetada.

Olukord Poola karusnahafarmides toodi päevavalgele septembri lõpus avaldatud kaadrites, kus kajastus loomade seas leviv kannibalism, agressiivsus ja invaliidsus. Vigastatud loomi on tapetud näiteks gaasiga, elektrišokiga või on nende kaelad murtud. Meditsiinilise abinõuna on kasutatud näiteks loomade desinfitseerimisvahendiga ülevalamist.