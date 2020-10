Prantsuse õpetaja räige mõrvaga seoses on kinni peetud üheksa inimest

Sündmuskohal käies silmnähtavalt liigutatud Macron ütles, et «kogu rahvas» on valmis õpetajate kaitseks välja astuma ja et «pimedus ei võida».

Strasbourg'is baseeruv Euroopa Tšetšeenide Assamblee aga märkis oma avalduses, et nagu «kogu Prantsuse rahvas on meie kogukond sellest sündmusest vapustatud».

Allikate sõnul on üks kinnipeetuist isa, kes postitas sotsiaalmeediasse video, milles ütles end olevat šokis, et tema tütre klassis on näidatud koomikseid, kus prohvet on «alasti».