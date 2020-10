Kamerunis tapsid islamistid kolm inimest ja röövisid viis last

Vähemalt 36 000 inimest on alates 2009. aastast džihadistide ülestõusu käigus tapetud, umbes kaks miljonit on oma kodudest põgenenud.

Konfliktide ja vägivalla tõttu ei saa kaks miljonit Lääne- ja Kesk-Aafrika last koolis käia, teatas kuu alguses rahvusvaheline lastekaitseorganisatsioon Save the Children. Organisatsioon rõhutab, et koolist eemale jäänud lapsed on kriisiolukorras eriti kaitsetud. Neid ähvardavad vägivald ja lapssõduriteks värbamine.