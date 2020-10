Iraani teatel sai läbi ÜRO viieaastane embargo relvamüügile

President Donald Trump viis aga 2018. aastal USA ühepoolselt tuumaleppest välja ja soovis jätkata sanktsioonidega. Sellest ajast saadik on USA Iraanile maksimaalse surve avaldamiseks kehtestanud uusi sanktsioone.

USA kinnitab, et sanktsioonid ei puuduta ülekandeid toidu ja ravimite eest, vaid need on suunatud režiimi vastu.