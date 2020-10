Paavstiga samades eluruumides elaval inimesel avastati koroonaviirus

Positiivse koroonatesti teinud isikul puuduvad haigustunnused, ta on elukohast eemaldatud ja paigutatud karantiini. Isoleeritud on ka kõik kõnealuse isikuga lähedalt kokkupuutunud inimesed.

Juhtum on lisanud muret 83-aastase paavsti turvalisuse pärast.

Telekanalite NBC ja CNN informatsiooni kohaselt avastati äsja koroonaviirusesse nakatumine neljal Šveitsi kaardiväelasel. Kõigil kaardiväelastel on haigustunnused.

Paavst Franciscus ei ole ilmutanud kartust oma tervise pärast ja ära ei ole jäetud ka kohtumisi, kuigi rahvast on neil tavapärasest vähem.

Paavst on senini harva kaitsemaski kasutanud, sest eakal kirikupeal on sellega raske hingata, on seletanud üks saatjaskonna liige.