Vietnami maalihkes hukkus 11 sõdurit

Maalihe tabas Quang Tri provintsis sõjaväebaasi kasarmut, kivide ja muda alla jäi lõksu 22 sõjaväelast. Politsei teatel on võimalus, et kedagi leitaks elusana, väike.

Piirkonnas on üle nädala kestnud paduvihmad, tulvades ja maalihetes saanud surma vähemalt 64 inimest.

"Alates kella kahest öösel on olnud neli kuni viis maalihet, mis meenutavad pommiplahvatust ja on selline tunne, et kogu mägi hakkab varisema," ütles kohalik ametnik Ha Ngoc Duong uudissaidile VnEXpress.