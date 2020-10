Euroopa vajub koroonasohu

«See on sõna, mida ma ei ole ammu kuulnud,» lausus The Guardianile vanemaealine Pariisi elanik, kes lahkus oma korterist ekspeditsioonile poodi, varustatuna maski ja kinnastega. «Liikumiskeeld. See on sõja jaoks, kas pole? Aga seda see mingis mõttes ongi.»