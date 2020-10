HRW: Põhja-Korea õigussüsteem on süüdi ränkades inimõigusrikkumistes

Põhja-Korea on nõndanimetatud suletud riik ja selle õigussüsteemi kohta on vähe teada, kirjutas AFP. Riiki süüdistavad ulatuslikes inimõigusrikkumistes ka ÜRO ja paljud teised kriitikud.

Iseäranis ränk on kinnipeetavate kohtlemine kohtueelse vangistuse alguses ja hõlmab peksmist, sealjuures kepiga, ütlevad tunnistajad.

«Reeglid näevad ette, et peksmist ei tohi olla, kuid meil on juurdluse ja eeluurimise varases faasis tarvis ülestunnistusi,» ütles üks endine politseinik.

«Seega pead neid peksma, et saada ülestunnistust.»

Endised kinnipeetavad räägivad, et neid sunniti istuma põrandal ühes kohas paigal põlvitades või jalad ristis kuni 16 tundi järjest. Igasugune väiksem liigutus oli karistatav. Tavaliselt karistati neid peksuga – käte, keppide või rihmadega –, samuti sunniti neid jooksma lõputuid ringe vanglaõuel.

Teise kinnipeetu Yoon Young-cheoli sõnul: «Seal koheldakse sind, nagu sa oleksid väärt vähem kui loom ja see on see, kelleks sa ka muutud.»