Bakuu teatas valmidusest anda Armeeniale üle sõdurite surnukehad

«Komisjon on leppinud kokku ICRC missiooniga Aserbaidžaanis, et Armeenia sõdurite surnukehad, mis on hetkel Aserbaidžaani territooriumil, antakse Armeeniale üle. Humanitaarkaalutlustel välja kuulutatud ajutise relvarahu kokkuleppe vaimus ütles Aserbaidžaan, et on valmis ühepoolselt andma üle mitme tapetud Armeenia sõduri surnukeha ICRC vahendusel läbi varem kokkulepitud koridori suunaga Tovuzi regiooni poole,» teatas komisjon avalduses.