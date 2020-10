Kui palve on öeldud, pöörduvad kõik sissekäigu kohale lippu heiskama ja annavad valju häälega käsi südamel truudusevande.

Tegu on kohaliku Vabariikliku Partei haru viimase kohtumisega enne 3. novembri presidendivalimisi ning muuseas lauldakse versiooni patriootlikust kantristandardist «God Bless the USA», mis on saanud Trumpi kampaaniaürituste naelaks.