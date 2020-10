London: Brüsseli kompromissita on Brexiti-kõnelused mõttetud

Samas tervitas Gove EL-i pealäbirääkija Michel Barnieri uut lubadust koostada kõneluste baasilt õiguslik dokument, pärast Ühendkuningriigi süüdistust, et Brüssel venitab.

«Ma kinnitasin, et EL on valmis kõnelusi Londoniga sel nädalal intensiivistama, kõigis valdkondades ja õiguslike tekstide alusel. Nüüd ootame me ÜK reaktsiooni,» säutsus Barnier pärast kõnelusi oma Briti ametikaaslase David Frostiga.