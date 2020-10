Kanadas ületas koroonaviirusesse nakatumiste arv 200 000 piiri

Kanada ja USA pikendasid varem päeval mittehädavajaliku reisimise keeldu kahe riigi vahel 21. novembrini, et piirata koroonaviiruse levikut. Kahe riigi vaheline piir, mis on maailma pikim, on alates 21. märtsist olnud suletud sisuliselt kõige jaoks peale kaubaveo. Reisikeeldu on pikendatud igakuiselt.