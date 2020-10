Trump kritiseeris USA juhtivat nakkushaiguste eksperti

«Ma ei ole hirmunud,» ütles Trump enne suundumist Arizona osariigis asuvasse Tucsoni linna oma viiendale kampaaniaüritusele kolme päeva jooksul. «Ma arvan, et ma olen vihane, ma olen õnnelik ja väga rahulolev, sest ma olen teinud head tööd,» ütles ta ajakirjanikele.

«Me võidame,» ütles ta oma kampaaniameeskonnale konverentsikõnes Las Vegasest. «Me oleme paremas seisus kui ükskõik millal 2016. aastal.»

Trump kritiseeris oma valitsuse teaduseksperte, öeldes, et nad on liiga negatiivsed, kuigi koroonaviiruse pandeemia on USA-s nõudnud ligi 220 000 inimelu ja on valijate jaoks olnud keskseks teemaks.

«Inimestel on kõrini Fauci ja kõigi teiste nende idiootide kuulamisest,» ütles Trump valitsuse nakkushaiguste eksperdi kohta. «Iga kord, kui ta televisioonis esineb, on alati mingi pomm. Kuid veel suurem pomm on siis, kui sa ta lahti lased. Kuid Fauci on katastroof.»

Biden soovib aga dr Faucit kuulata, rõhutas Trump.

Dr Fauci ütles pühapäeval intervjuus telekanalile CBS, et Trumpi nakatumine koroonaviirusesse teda ei üllata, kuna president osales mitmel rahvaüritusel ilma kaitsemaskita.

«Ma olin mures, et ta jääb haigeks, kui ma nägin teda ohtlikus olukorras rahva seas, kus inimesed ei pidanud kinni suhtlusvahemaast ja pea keegi ei kandnud maski,» ütles Fauci presidendi kohta.

Fauci ütles nädala eest, et president Trumpi tagasivalimiskampaania meeskonna eetrisse antud reklaamis oli tema sõnu toimetatud selliselt, et tunduks nagu ta toetaks presidendi tegevust koroonapandeemiale reageerimisel.

«Ligi viis aastakümmet kestnud avaliku teenistuse ajal ei ole ma kunagi avalikult avaldanud toetust ühelegi poliitilisele kandidaadile,» ütles riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi kauaaegne direktor uudistekanalile CNN edastatud avalduses.

30-sekundilises kampaaniareklaamis tsiteeritakse Trumpi isiklikku kogemust koroonaviirusega.

«President Trump taastub koroonaviirusest ja seda teeb ka Ameerika,» öeldakse reklaamis. Sellele järgneb lühike videoklipp, milles Fauci näiliselt tunnustab presidendi reageeringut pandeemiale.

«Ma ei kujuta ette, et keegi saaks teha enamat,» ütleb Fauci. Jääb mulje, et ta selgelt viitab presidendile.

Fauci sõnad on võetud märtsikuisest intervjuust Fox Newsile.

Täispikas videoklipis ütleb Fauci: «Ma olen pühendunud peaaegu täielikult sellele (pandeemiale). Ma olen koos rakkerühmaga praktiliselt iga päev Valges Majas. See on iga päev. Niisiis, ma ei suuda ette kujutada, et keegi võiks mingilgi juhul midagi enamat teha.»