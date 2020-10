Kreml: häkkimissüüdistuste taga on russofoobia

President Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et USA süüdistused kuuele Vene luureohvitserile on lokkav russofoobia, millel ei ole migit seost tegelikkusega.

USA justiitsministeerium teatas esmaspäeval, et esitas Vene sõjaväeluure (GRU) kuuele liikmele süüdistused küberrünnakute korraldamises kõikjal maailmas ja ütles, et Vene luure on ka üle maailma arvuteid ja ettevõtteid rünnanud ning ainuüksi kolmele Ühendriikide firmale ligi miljardi dollari eest kahju toonud pahavararünnaku "NotPetya" taga.