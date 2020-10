Barnier ärgitab Londonit Brexiti-järgse kaubandusleppeni jõudma

Barnier tegi üleskutse ummikseis lõpetada pärast telefonivestlust oma Briti ametivenna David Frostiga, kes teatas läinud nädal, et kõnelused on läbi.

«Minu sõnum: me peaks võtma viimast sellest vähesest järelejäänud ajast. Meie uks on alati avatud,» säutsus Barnier Twitteris.

Frost nimetas teisipäevast vestlust konstruktiivseks, kuid ütles, et olukord pole alates esmaspäevast muutunud.

Briti valitsus on teatanud, et Barnier'l pole mõtet sel nädalal Londonisse kaubanduskõnelustele tulla, kui Brüssel oma läbirääkimispositsiooni põhimõtteliselt ei muuda.

London nõuab Euroopa Liidult tunnistamist, et kaubandusleppeni jõudmiseks peavad kompromisse tegema mõlemad pooled, mitte Ühendkuningirik üksi.

Brüssel on lubanud, et on valmis jätkama läbirääkimisi "õiguslike tekstide" baasilt ja arutama dialoogi «struktuuri», kuid positsiooni konkurentsireeglite ja kalapüügiõiguste osas muudetud pole.