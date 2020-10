Biden lubab presidendina tuge Balti riikidele

Meeskond märgib et Joe Biden saadab presidendina tugeva sõnumi Venemaale, et NATO liiget ei tohi kiusata. «Joe Bideni pikaajaline toetus Balti riikidele ning usk USA pühendumusse meie liitlastesse on tugevalt vastupidine Donald Trumpiga, kes on seadnud NATO liitlassuhete väärtuse kahtluse alla,» seisab ERR-i portaali vahendatud dokumendis.