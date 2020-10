Aserbaidžaan ja Armeenia kiitlesid sõjaliste võitudega

«Aserbaidžaani vägi on alates 27. septembrist andud Armeenia sõjalisele võimekusele hävitava löögi. Meil on lahingutandril täielik ülekaal. Hävitatud ja trofeeks võetud on suur hulk vaenlase sõjatehnikat,» ütles president televisioonis aserite poole pöördudes.