USA senat hääletab ülemkohtu uue kohtuniku üle esmaspäeval

USA vabariiklased loodavad Barretti abil kallutada ülemkohtu koosseisu veenvalt konservatiivide kasuks enne 3. novembril peetavaid presidendivalimisi. Vabariiklastel on senatis enamus ja seega kinnitatakse Barrett ilmselt ametisse.

Barrett on katoliiklasest seitsme lapse ema, kes on kindlalt vastu abordile, mis on üks Ühendriikide kultuurilise lõhe keskseid küsimusi.