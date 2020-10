Iisrael tegi õhulöögi Süüria lõunaosas

Iisrael on korraldanud Süürias sadu õhurünnakuid alates kodusõja algusest 2011. aastal peamiselt Iraaniga seotud võitlusrühmade ja Liibanoni islamiliikumise Hizbollah´ sihtmärkide pihta. Süüria kodusõjas on surma saanud enam kui 380 000 inimest ja miljonid on olnud sunnitud kodudest põgenema.