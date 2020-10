USA piiril pole endiselt leitud 545 migrandilapse vanemaid

Sel perioodil vanematest eraldatud lapsi on USA valitsuse kehva jälgimissüsteemi tõttu keeruline üles leida. Vabatahtlikud on neid ja nende vanemaid otsinud Guatemalas ja Hondurases ukselt uksele käies.

Ehkki suur osa peresid viidi kohtumääruse järel taas kokku, leidsid võimud hiljem, et alates poliitika algusest 2017. aasta suvel on eraldatud veel 1556 last, kellest 545 pole oma vanemaid endiselt leidnud.