Hispaania valitsust ootab ees umbusaldushääletus

Täna peetakse parlamendis umbusaldusavalduse üle debatt, hääletus on kavas homme.

Voxi väitel tuleb Sáncheze valitsusel lahkuda, sest ta ei saa koroonapandeemia ohjeldamisega hakkama.

Kui umbusaldus peaks läbi minema, astub praeguse vasakpoolse koalitsioonivalitsuse asemele Voxi esimehe Santiago Abascali juhitav valitsus.

Suurim opositsioonierakond Rahvapartei on aga juba öelnud, et ei toeta Voxi. Ilma Rahvapartei häälteta umbusaldus läbi ei lähe.

Rahvapartei peasekretär Teodoro García Egea ütles enne debatti, et umbusaldushääletus on ajaraiskamine.

Paljud poliitikavaatlejad näevad umbusaldushääletuses Voxi püüet Rahvaparteile survet avaldada. Rahvapartei on Sáncheze suhtes väga kriitiline, kuid Voxi viimaste aastate tõus on aset leidnud just eeskätt Hispaania traditsiooniliste paremjõudude arvelt.

Hispaanias on esimese Lääne-Euroopa riigina jõudnud koroonajuhtude arv üle miljoni. Surnud on 34 210 inimest. Asjatundjate sõnul on koroonaohvrite tegelik arv ilmselt palju suurem, sest pandeemia esimestel nädalatel ei tehtud piisavalt teste.

«Sáncheze valitsus on maailma halvim koroonaviirusega silmitsi seisev valitsus,» ütles Abascal kolmapäeval parlamendis ja lisas, et see on viimase 80 aasta halvim valitsus.