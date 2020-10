Viimane ööpäev tõi mitmel pool Euroopas uusi nukraid koroonarekordeid. Leedu otsustas olukorrast tulenevalt jaotada riigi epideemiapiirkondadeks. Poola tervishoiusüsteem on viimsele piirile viidud ja igapäevaselt võib haiglaravi vajada kuni 3000 uut koroonapatsienti.

Leedu

Leedus sündis uus rekord ja ööpäevaga tuvastati 311 uut koroonaviiruse nakkusjuhtu, suri kaks inimest. Leedus on koroonaviiruse diagnoosi saanud kokku 8239 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 120 inimest, 37 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.