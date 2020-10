Kaitsekulutuste eesmärgi täidavad tänavu kümme NATO liikmesriiki

Eesti jagab selle näitaja poolest Rumeeniaga neljandat-viiendat kohta.

USA president Donald Trump on Euroopa riike raevukalt survestanud panustama allianssi rohkem, et täita 2014. aastal välja kuulutatud sihti.

Kulutused on viimase kuue aasta vältel märgatavalt tõusnud, kuid jõukas Saksamaa ei ole sihini endiselt jõudnud. Samas on koroonakriis on räsinud liikmesriikide majandusi, muutes kahe protsendi eesmärgi saavutamise lihtsamaks.

«Tänavune aasta on kuues järjestikune Euroopa liitlaste ja Kanada kaitsekulude tõusu aasta; tegelik kasv on olnud 4,3 protsenti,» lausus NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

«Me loodame selle trendi jätkumist. Liitlased investeerivad ka üha rohkem võimetesse ja panustavad meie missioonidesse ja operatsioonidesse,» lausus ta ajakirjanikele kaitseministrite kohtumise eel.

Trumpi pahameele peamine sihtmärk Saksamaa kasvatas tänavu oma kaitsekulusid 0,2 protsendi võrra 1,57 protsendini SKT-st, kuid osalt on see tingitud epideemia mõjust majandusele.

Sisuliselt kasvasid Saksamaa kaitsekulutused NATO hinnangul ligi kolme miljardi euro võrra 47,5 miljardini.

Mullu täitsid kahe protsendi sihi üheksa riiki. Kindlal esikohal on 3,87 protsendiga SKT-st Ühendriigid.

Praeguste hindade juures on see ligi 785 miljardit dollarit ja seega üle kahe kolmandiku kõigi NATO riikide kogukuludest, mis on umbes 1,092 triljonit dollarit.

Järgnevad üheksa Euroopa riiki – Kreeka (2,58%), Suurbritannia (2,43 protsenti), Rumeenia ja Eesti (2,38 protsenti), Läti (2,32 protsenti), Poola (2,3 protsenti), Leedu (2,28 protsenti), Prantsusmaa (2,11 protsenti) ja Norra (2,03 protsenti).