Belgia lapsetapja Dutroux' advokaadid loobusid kavast armu paluda

«See on väga, väga negatiivne,» iseloomustas advokaat Bruno Dayez aruannet, millest ta lootis esimest sammu Dutroux' vabastamise suunas.

63-aastane Dutroux, keda on hoitud 24 aastat üksivangistuses, kannab karistust mitme tüdruku vägistamise ja mõrva eest 1990. aastatel.

Dayez ütles, et raport kirjeldas taas tema kliendi nartsissistlikku iseloomu, millele lisandub empaatia puudumine. Asjatundjate hinnangul on tegemist psühhopaadi profiiliga. Dutroux'd tuleb seetõttu hoida ranges ja suletud keskkonnas, sest ta on endiselt potentsiaalselt ohtlik ja äärmiselt aldis retsidivismile, märkis advokaat raportile viidates.