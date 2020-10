Venemaa loobub koostööst lennu MH17 allatulistamise uurimisel

Tellijale

17. juulil 2014. aastal tulistati Ida-Ukraina kohal alla lennufirmale Malaysia Airlines kuuluv Boeing 777, lennu numbri järgi tuntud kui MH17. Lennuk oli teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse ja enamik pardal viibinuist olid Madalmaade kodanikud. Kõik lennukis olnud 298 inimest hukkusid. Kuus aastat kestnud uurimise käigus on leitud, et lennuki tulistasid alla venelaste toetatud separatistid ning selleks kasutati Buk-raketisüsteemi.

Suvel teatas Madalmaade valitsus, et Venemaal on roll õnnetuse juhtumises, mistõttu on vajalik nende esindatus kohtus. Eelmisel nädalal andis Venemaa välisministeerium aga teada, et lõpetab Madalmaade ja Austraaliaga koostöö lennuõnnetuse uurimisel. «Sellised ebasõbralikud sammud Madalmaade poolt muudavad edasised kolmepoolsed konsultatsioonid ja meie osalemise nendes mõttetuks,» teatas ministeerium oma avalduses. Madalmaade võimud peavad otsust kahetsusväärseks.

Juulis esitas Madalmaade valitsus avalduse ka Strasbourgi Euroopa Inimõiguste Kohtule, lootes nii anda Venemaale tõuke kauaoodatud tegutsemiseks – lahkunute omaksed on kaebuse Strasbourgi kohtusse esitanud juba 2018. aastal, kuid pole senini ammendavaid vastuseid saanud. Madalmaade valitsuse meelest on Venemaa praegune otsus ränk just ohvrite omastele.