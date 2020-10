Armeenia president süüdistas NATO peakorterit külastades Türgit

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles oma külalisele, et NATO, mis on nii Armeenia kui ka Aserbaidžaani partner, on selleks konfliktis neutraalne ning kutsub üles relvarahule.

Sargsjan kurtis, et Türgi toetus Aserbaidžaanile on õõnestanud rahvusvahelisi jõupingutusi rahu vahendada.

«Mõnikord tundub, et see ei ole enam konflikt Artsahhi Vabariigi, Mägi-Karabahhi inimeste, ja Aserbaidžaani vahel, kuid on ka kolmas pool,» sõnas ta.

Armeenia president süüdistas Ankarat Aserbaidžaani toetamises poliitiliselt, diplomaatiliselt ja sõjaliselt. Ta kordas taas süüdistust, et Türgi on aidanud saata Süüria võitlejaid Mägi-Karabahhi lahingutesse.

«Ma usun, et kui NATO liikmesriik nagu Türgi lõpetab olemise konflikti pool ja panustab relvarahusse ja mõistmisse, et peab olema rahumeelne lahendus, siis me jõuame relvarahuni," ütles Sargsjan.

Stoltenberg ei käsitlenud süüdistusi Türgi vastu, vaid kutsus Armeeniat ja Aserbaidžaani vaoshoitusele.

«Armeenia ja Aserbaidžaan on mõlemad olnud hinnatud NATO partnerid rohkem kui 25 aastat. NATO on sügavalt mures relvarahu jätkuvate rikkumiste pärast, mis on põhjustanud traagilisi elude kaotusi,» sõnas ta.

«On tähtis, et kõik pooled näitavad nüüd vaoshoitust, järgivad relvarahu ja deeskaleerivad. Tsiviilisikute sihikule võtmine on vastuvõetamatu ning peab lõppema. Kõik peavad nüüd tegema tööd kestliku poliitilise lahenduse poole,» lisas Stoltenberg.