USA luure kahtlustab Bidengate’is Venemaad

Eelmisel reedel kõlas president Donald Trumpi kampaaniaüritusel taas kord tuttav skandeerimine: «Lock him up! Lock him up!» («Pange ta trellide taha!»). Seekord ei olnud pahameele sihtmärgiks mitte Hillary Clinton, vaid praegune demokraatide presidendikandidaat Joe Biden ja tema poeg Hunter.