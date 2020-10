Tuumarelvastuse keelamise lepe on jõustumas, USA kutsub riike lahkuma

«Kuigi me tunnustame teie suveräänset õigust ratifitseerida või ühineda tuumarelvastuse keelustamise leppega (TPNW), usume, et te teete strateegilise vea ja te peaksite teie ratifitseerimis- või ühinemisinstrumendi tagasi võtma,» öeldakse kirjas.

TPNW võeti vastu ÜRO Peaassambleel 2017. aasta juulis ja selle kiitis heaks 122 riiki. Sestpeale on leppe allkirjastanud 84 riiki. See jõustub 90 päeva pärast seda, kui 50 allakirjutanut on dokumendi ratifitseerinud.

Viimastel kuudel on mitu riiki TPNW ratifitseerinud, nende seas on Nigeeria, Malaisia, Iirimaa, Malta ja viimati, 12. oktoobril Tuvalu. Lepingu ratifitseerinud riikide arv kerkis sellega 47-ni.

«See on tõesti suur asi, et see leping on jõustumas,» ütles tuumadesarmeerimisorganisatsiooni Rahvusvahelise Kampaania Tuumarelvade Kaotamiseks (ICAN) direktor Beatrice Fihn. «See võib juhtuda lähipäevil.»