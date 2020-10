Berliin annab eriteenistustele ligipääsu krüpteeritud sõnumivahetusele

Ta lisas, et luureteenistustele on antud vahendid tegelemaks selliste ohtudega digitaalajastul, mis «võivad näha ja kuulda».

Sotsiaaldemokraadist justiitsminister Christine Lambrecht nõustus, et luureteenistused tuleb seada tehnoloogiliselt võrdväärseks nendega, keda nad taga ajavad. Ta rõhutas, et eesmärgiks on ära hoida kuritegusid, mitte aga nuhkida tavainimeste järgi.

Mõned opositsiooni esindajad on väljendanud muret sellise seadusandluse pärast. Üks roheliste seadusandja, Konstantin von Notz, ütles, et see on rünnak kodanikuõigustele.