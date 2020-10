Washington: Venemaa ja Iraan hankisid USA valijate andmeid sekkumiseks

Ratcliffe ütles, et eriti Iraan saatis ameeriklastele e-postiga petukirju «eesmärgiga heidutada valijaid, õhutada sotsiaalseid rahutusi ja kahjustada president Trumpi».

Tema sõnul levitas Iraan ka videoklippi, mis väidetavalt näitab, et inimesed võivad saata võltshääletussedeleid, seda ka väljastpoolt USA-d.

Ratcliffe ütles, et nii Iraan kui ka Venemaa püüavad kasutada saadud informatsiooni, et «edastada registreeritud valijatele valeinformatsiooni lootuses, et see tekitab segadust, külvab kaost ja õõnestab usaldust Ameerika demokraatiasse».

«Need tegevused on meeleheitlike vaenlaste meeleheitlikud katsed,» sõnas ta.

Ratcliffe, kes esines koos Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori Christopher Wrayga, ei selgitanud, kuidas venelased ja iraanlased olid valijate andmeid saanud või kuidas venelased võisid seda kasutada.

Wray rõhutas, et USA valimissüsteemid on turvalised ja vastupidavad.

«Võite kindlad olla, et me oleme valmis nende võimalikeks tegudeks, kes on demokraatia suhtes vaenulikud,» ütles ta.

Asjaga kursis olevate ametnike sõnul seostab USA Iraani kirjadega, mis saadeti demokraatidest valijatele vähemalt neljas kaalukeele osariigis. Väidetavalt neonatslikult ühenduselt Uhked Poisid (Proud Boys) saadetud kirjades hoiatati arveteklaarimise eest, kui inimesed ei anna häält Trumpile.

Augustis avaldatud luurehinnangus öeldi: «Iraan taotleb USA demokraatlike institutsioonide, president Trumpi õõnestamist ja riigi lõhestamist enne 2020. aasta valimisi. Iraani jõupingutused keskenduvad ilmselt veebi kaudu mõjutamisele nagu desinformatsiooni levitamine sotsiaalmeedias ja USA-vastase sisu taasringlusse laskmine.»

President Donald Trump ei viidanud Põhja-Carolinas pressikonverentsil kolmapäevasele uudisele, kuid kordas kampaaniaväidet, et Iraan on vastu tema tagasivalimisele. Ta lubas, et valimisvõidu korral saavutab ta Iraaniga kiiresti uue leppe islamivabariigi tuumaprogrammi üle.