Austria mõistis Putinilt abi palunud riigivastase rühmituse juhi vangi

Kohaliku meedia andmeil lõi 43-aastane Monika Unger Staatenbundi nimelise organisatsiooni 2015. aastal ja sellel on umbes 2600 liiget. Organisatsioon eitab Austria riigi legitiimsust.

Liikmetel keelati maksta makse Austria valitsusele. Seejuures koguti liikmetelt kinnisvara «maaregistrisse» kandmise tasudena 40 000 eurot ja kinnitati, et selle tegemine tühistas kinnisvara soetamiseks võetud hüpoteeklaenud.

Unger tunnistas kohtus, et ta proovis korraldada ka rahvasaadikute, kohtunike ja pankurite vahistamist ja nende üle kohtupidamist, et asendada need enda valitsuse liikmetega.