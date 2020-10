Kiiev: Iraan lubas anda põhjaliku info lennukatastroofi uurimise kohta

Islamivabariik tunnistas mõni päev hiljem, et revolutsioonikaart tulistas lennuki kahe raketiga alla. Surma said kõik lennuki pardal olnud 176 inimest.

Ukraina peaprokuröri asetäitja Gunduz Mamedov lubas, et Kiiev ei nõustu ühegi info kinnihoidmisega põhjendusel, et see on Iraani «riigisaladus».