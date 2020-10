Kim Jong-un avaldas austust Korea sõjas langenud Hiina sõduritele

Aastate 1950-53 konflikt on seni ainus kord, kus Hiina ja USA sõdurid on olnud omavahel vastamisi otseses ulatuslikus lahingutegevuses. Ajal, mil pinged Pekingi ja Washingtoni vahel on suured, on Hiina tõstnud oma vägede sekkumise 70. aastapäeva tähtsale kohale.