Miinide õhkimine Läänemeres surmas hulga haruldasi vaalalisi

Oma raportis teatas Saksamaa Looduskaitse Föderaalamet (BfN), et vähemalt kaheksa pringlit sai surma, kuna Briti päritolu miinide õhkimisel said kahjustusi nende kuulmisorganid, mida ohustatud veeimetajad kasutavad navigeerimiseks.

Veeimetajad pringlid ehk seakalad on Läänemere ainsad vaalalised ning keskkonnaministeeriumi andmeil on tegu ohustatud liigiga, mida on Läänemeres alles vähem kui 500 isendit.