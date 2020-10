Euroopast tuleb üha uusi süngeid teateid hoogustuvast koroonaviiruse levikust ja sellega ühte sammu käivatest karmidest piirangutest: samal ajal kui Saksamaa võimud hoiatasid, et haigestumine on kontrolli alt väljumas, teatas Iirimaa oma elanike järgmiseks kuueks nädalaks koju sulgemisest ning ka Tšehhi sulges kauplused ja kehtestas liikumispiirangud.

Viirus on võimalik saada kontrolli alla piirangumeetmete süstemaatilise järgimisega, rõhutas instituudi direktor Lothar Wieler. «Aga üldine olukord on muutunud väga tõsiseks,» lisas ta.

Tšehhit on pandeemia tõsiselt kimbutanud viimased kaks kuud. Tuvastatud on 208 915 nakatunut, kellest 1739 on surnud. Umbes kolmandik kõigist uutest juhtudest on registreeritud viimase seitsme päeva vältel, vahendas AP.