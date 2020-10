GALERII ⟩ ICRC on Iisraelis kinnipeetud palestiinlase näljastreigi pärast mures

Mahel al-Akhras (49) peeti kinni Nablusi lähedal ja pandi haldusaresti, mida rakendatakse arvatavate mässuliste peal, kellele süüdistusi pole esitatud. Abielus kuue lapse isa, kelle Iisraeli võimud on varemgi korduvalt kinni pidanud, alustas protestiks näljastreiki.

«Et näljastreik on kestnud üle 85 päeva, oleme me mures võimaliku pöördumatu tervisekahju pärast,» ütles ICRC Iisraeli ja okupeeritud Palestiina alade tervishoiuosakonna juht Yves Giebens. «Meditsiinilisest perspektiivist on ta jõudmas kriitilisse punkti,» lisas ta.