Jaapan ja Ühendkuningriik sõlmisid Brexiti-järgse vabakaubandusleppe

«Kui sobilik on olla Tõusva Päikese Maal, et tervitada vabakaubanduse uue ajastu koidikut,» ütles Briti väliskaubanduse minister Liz Truss leppe allkirjastamise tseremoonial Tokyos.

Trussi sõnul on tegu esimese tähtsa kaubandusleppega Suurbritannia jaoks pärast muutumist iseseisvaks kaubandusriigiks.

Finantsteenused moodustavad praegu ÜK suurima ekspordi Jaapanisse, nende osakaal on umbes 28 protsenti. Leppega odavnevad Jaapanis sellised tooted nagu Inglise vahuvein, ÜK-s toodetud mantlid ja jalanõud, Stiltoni juust, samuti küpsised ja sealiha.

Jaapani välisminister Toshimitsu Motegi märkis omakorda, et uus kahepoolne vabakaubanduslepe tagab pidevuse pärast senist kaubanduslepet Euroopaga. Ta lisas, et uued koostöövaldkonnad on e-kaubandus ja finantsteenused.