Pentagon kinnitas USA tahet hoida Iisraeli sõjalist eelist Lähis-Idas

Ajal, mil Washington kavatseb müüa Araabia Ühendemiraatidele hävituslennukeid F-35, sai Gantz USA kaitseministrilt Mark Esperilt kinnituse, et Iisraeli «kvalitatiivne sõjaline eelis» sellest ei kannata. Iisrael on praegu ainus Lähis-Ida riik, kellel on seda tüüpi USA sõjalennukid.