USA: Põhja-Korea küberrünnakud keskenduvad raha vargusele

Justiitsministri abi riikliku julgeoleku küsimustes John Demers märkis, et Põhja-Korea võib abi saada Hiinalt, seda nii tehniliste oskuste kui kaitse mõttes. «Suur osa sellest on raha, (soov) saada raha,» ütles ta.

Demers tõi näiteks 81 miljoni USA dollari varguse Bangladeshi keskpangast 2016. aastal Põhja-Korea häkkerite grupi Lazarus poolt.

Tegu on võimekusega, mis võib olla isegi väikeriigil, ütles Demers veebiseminaril, mida võõrustas Washingtonis asuv mõttekoda Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus (CSIS).

«Põhja-Korea on selle võimekuse välja arendanud. Kuid peaaegu unikaalselt kõikidest riikidest, kel see võimekus on, nagu ma ütlesin, nad kasutasid seda pankade vastu ja raha varastamiseks,» lisas Demers. «Sellist tegevust ei näe me Hiinast või Venemaalt ega isegi Iraanist, hoolimata Iraanile (kehtestatud) sanktsioonidest. Põhja-Korea on selles mõttes unikaalne,» lisas ta.

Algselt kardeti, et Põhja-Korea kasutab oma kübervõimekust hävituslikel eesmärkidel, ütles CSIS-i Korea osakonna juht Victor Cha. «Kui me hakkasime esimest korda Põhja-Korea kübervõimekust vaatama, siis panime tähele, et suur osa sellest küberekspertiisist ja võimekusest ja väljaõppest leidis aset samades valitsusüksustes, mis olid vastutavad terroriaktide uurimise ja sarnaste valdkondade eest.»

«Õnneks on hea uudis – nii palju kui Põhja-Korea puhul headest uudistest rääkida saab – see on vargus. Sisuliselt vabalt vahetatava valuuta vargus,» lisas ta.

Põhja-Korea soov raha varastada võib lähtuda paljudest Pyongyangile kehtestatud majandussanktsioonidest, sõnas Demers.