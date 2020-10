Viimases teleduellis komistas Trump Bidenist sagedamini faktide otsa

Trump tõlgendas pandeemia kulgu USAs korduvalt ekslikult, korrates taas alusetut väidet, et koroonaviiruse oht on peagi möödas. Samuti uhkustas ta «puhaste» kinnipidamiskeskustega migrantidest lastele, eirates õõvastavat tegelikkust, mis valitses Mehhiko piiri äärsetes asutustes 2018. aastal, tõi välja AP.

Trump nimetas Venemaa valimistesse sekkumise uurimist taaskord võltsiks nõiajahiks ning väitis, et Abraham Lincolni kõrval on tema see, kes on teinud USA ajaloos kõige rohkem mustanahaliste elanike hüvanguks.