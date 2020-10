Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hoiatas täna, et Covid-19 leviku tase 23 Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ühendkuningriigis on väga murettekitav. ECDC viimase hinnangu põhjal on muretsemiseks põhjust kõigis ELi riikides, välja arvatud Küpros, Eesti, Soome ja Kreeka.