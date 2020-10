Mägi-Karabahhi sõda paneb surve alla Türgi armeenlaste kogukonna

Alates kokkupõrgete lahvatamisest Mägi-Karabahhis on Istanbuli armeenlaste piirkonda läbinud Aserbaidžaani lippudega ehitud konvoid, teadmata allikast pärit pildid väidetavatest massimõrvadest, milles süüdistatakse armeenlasi, levivad sotsiaalmeedias kulutulena ning mõned armeeni veebilehed on blokeeritud.

Suurem osa Türgi 60 000 armeenlasest elab Istanbulis ning alates 27. septembrist, mil sõjategevus Mägi-Karabahhis puhkes, on neid kogukonna esindajate sõnul tabanud vihakõnelaviin.

«Ma ei julge kodus televiisorit sisse lülitada – aga vihakõne ringleb ning armeenlaste kujutamine vaenlasena häirib mind väga,» rääkis AFP-le Istanbulis elav armeenlane Silva Ozyerli. «Meie kannatame, sest riigi sõnakasutus, bürokraatia ja meedia püüab meid marginaliseerida, levitada vaenulikkust ning mul on tunne, et olen pantvang.»

Tema sõnul on olukord süngem, kui 1990. aastate konflikti ajal. «Lülitad õhtul sisse uudistekanalid, mis järjepidevalt annavad hoope Armeeniale. Armeeniast saab peagi armeenlased. See on loomulikult Türgi armeenlastele kurnav,» rääkis ta.