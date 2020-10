Trump teatas Sudaani ja Iisraeli suhete normaliseerimisest

«Me laiendame teie juhtimisel nii kiiresti rahuringi,» oli kuulda Netayahut ütlemas. Tuleb veel palju teisi, lubas Trump. «Meil on vähemalt viis, kes tahavad veel tulla,» ütles ta ajakirjanikele Valges Majas.

«Sudaan ja Iisrael on otsustanud suhted normaliseerida – järjekordne suur samm Lähis-Idas rahu saavutamise teel, kuna veel üks riik ühineb Aabrahami lepinguga,» kirjutas Trumpi abi Judd Deere Twitteris.

Trump teatas plaanist Sudaan terrorit toetavate riikide nimekirjast maha võtta juba esmaspäeval, tingimusel, et too maksab kompensatsiooni ameeriklastest terroriohvritele. Sudaan kanti nimekirja nüüdseks kukutatud diktaatori Omar al-Bashiri ajal.

Sudaani üleminekuvalitsus on eraldanud 335 miljonit dollarit Bashiri-aegasete USA-vastaste rünnakute ohvritele kompensatsiooni maksmiseks.

Järjekordse islamiriigi otsus Iisraeliga suhete normaliseerimist alustada on teretulnud punkt Trumpi välispoliitiliste saavutuste reas otse enne 3. novembri presidendivalimisi.

Kolmapäeval külastas Iisraeli delegatsioon Sudaani, et arutada diplomaatiliste suhete võimalust.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu allkirjastas septembris Valges Majas USA vahendatud diplomaatilised lepped AÜE ja Bahreiniga, kuid Sudaan on tähelepanuväärsem saavutus, sest tegemist on araabia riigiga, kes on olnud Iisraeliga sõjas.