Kokkuvõttes märgitakse samuti, et keemiarelvade loomisel on oluline osa ka Peterburis asuval sõjalise meditsiini eksperimentaalinstituudil.

On välja selgitatud, et Vene spetsialistidel õnnestus välja töötada Novitšoki inimese organismi viimise uus tehnoloogia, mis põhineb nanokapslitel. See võimaldab mürgi toime avaldumist aeglustada ning seda paremini peita. Ühtlasi märgitakse, et mõlemad tegurid olid täheldatavad ka opositsionäär Aleksei Navalnõi mürgitamise puhul.