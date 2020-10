Vaigistusnupp hoidis debatil päitsed peas

Kuigi Trumpi kampaaniameeskonna juht Bill Stepien kirus debatikomitee otsust võtta kasutusele võimalus kandidaatide mikrofonidel hääl maha keerata, kui need peaksid ettenähtud kahest minutist üle rääkima, ja nimetas komisjoni tegevust Bideni-meelseks, võitis otsusest ilmselt kõige rohkem just Trump.

29. septembril toimunud debatt läks algusest peale kaootiliseks, Trump rääkis pidevalt vahele nii Bidenile kui ka väitlusjuhile Chris Wallace’ile. Selline käitumine sai karistatud arvamusküsitlustes, mis näitasid üsna üksmeelselt hinnangut, et Trumpi esinemine oli oponendi omast kehvem.

Enne väitlust jõudis Trumpi kampaaniajuht nõuda debatikomisjonilt teemade muutmist, kuna need ei vastavat lubatud välispoliitika-fookusele. Bideni kampaaniaesindaja aga ütles, et väitlusjuhiga oli eelnev kokkulepe, et ta saab ise oma teemad valida.