AstraZeneca teatas vaktsiinikatsete jätkamisest Ühendriikides

«Toidu- ja ravimiamet (FDA) andis täna loa Ühendriikides testide taaskäivitamiseks pärast seda, kui viimastel nädalatel on uuringud jätkunud teistes riikides,» ütles AstraZeneca avalduses.

AstraZeneca teatas paar nädalat tagasi, et «peatas vabatahtlikult» oma koostöös Oxfordi ülikooliga arendatava koroonavaktsiini katsetused pärast seda, kui üks vabatahtlik seletamatult haigestus.

USA ravimifirma Johnson & Johnson teatas reedel samuti, et valmistub vaktsiinitestimise jätkamiseks.

Ettevõte teavitas möödunud nädalal, et peatab ajutiselt koroonavaktsiini testimise, seal osalenud inimese haigestumise tõttu.Ravimifirma peatas kõigi väljatöötatavate koroonavaktsiinide kliinilised uuringud, mille seas ka kolmandasse ehk viimasesse katsefaasi jõudnud vaktsiinitestid.

«Pärast ühe uuringus osaleja kogetud tõsiseid terviseprobleeme pole nende selget põhjust suudetud tuvastada. Ettevõte ei leidnud mingeid tõendeid selle kohta, et vaktsiin oleks seda põhjustanud.»

USA demokraatide presidendikandidaat Joe Biden teatas reedel, et tema valimisvõidu korral saavad kõik ameeriklased tasuta vaktsiini. President Donald Trump on samuti rõhutanud, et vaktsiin peaks olema ameeriklastele tasuta.