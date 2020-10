Poolas jätkusid meeleavaldused peaaegu täieliku abordikeelu vastu

Peakohtunik Julia Przylebska ütles kohtuotsuses, et kehtiv seadus, mis lubab teha aborti väärarenguga loote korral, on põhiseadusega «ühildamatu».

Alates 1993. aastast on Poola lubanud aborti ainult juhul, kui rasedus on vägistamise või intsesti tagajärg, kui see kujutab ohtu ema elule, või kui loode on väärarenguga.